Kayseri'de Kanyonda Yaralanan Şahıs Kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Kanyonda Yaralanan Şahıs Kurtarıldı

Kayseri\'de Kanyonda Yaralanan Şahıs Kurtarıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yürüyüş yaparken Avla Kanyonu'na düşen ve yaralanan bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. 50 yaşındaki şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

26.02.2024 00:22  Güncelleme: 00:26
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yürüyüş yaptığı Avla Kanyonu'na düşerek yaralanan şahıs ekiplerce kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Soğanlı mahallesinde bulunan Avla Kanyonu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yapan 50 yaşındaki S.G. dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu bacağı kırılarak yaralanan S.G., bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan S.G. tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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