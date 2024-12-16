Kayseri'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kayseri'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Kayseri\'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bünyan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Güllüce Mahallesi yolunda mahsur kalan bir sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Belediye Başkanı Selahattin Metin, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

16.12.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Güllüce Mahallesi yolunda aracı ile mahsur kalan bir sürücü kurtarıldı.

Bünyan'da gece saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle Bünyan- Güllüce yolunda hakimiyetini kaybeden araç kayarak şarampole düştü. Bünyan Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan sürücü aracıyla çekilerek kurtarıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Güllüce mahallesi yol güzergahında yoğun kar yağışı sebebiyle hakimiyetini kaybederek şarampole düşen araç, Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğümüz ekipleri tarafından zarar görmeden kurtarılmıştır. Hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürücülerimizin dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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