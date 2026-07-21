Kayseri polisi, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası bulunan A.S.'nin (52) kentte olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda A.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de Kasten Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
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