Belediye başkanının kuzenleri tahliye oldu

26.02.2026 17:50  Güncelleme: 18:08
Kayseri'nin Sarız ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun kuzenleri arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı ve mahkeme, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kayseri'de Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun kuzenleri arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun kuzenleri arasında yaşanan kavganın ardından M.E. hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar H.E., S.E., ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E.E. ile tutuksuz sanık O.E. ile olayda hayatını kaybeden M.E.'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan H.E., amcasının oğlu M.E. ile ağabeyi S.E.'nin tartıştığını gördüğünü, olay büyümesin diye araya girdiğini M.E.'nin tartışmalar üzerine olay yerine gelen ağabeyi O.E'ye küfrettiğini, silahını çekerek ağabeyi O.E.'yi vuracağını düşündüğü için yumrukla omuzuna vurduğunu, sonra birlikte ayaklarının yere düştüklerini söyledi.

Diğer sanıklar ise hiçbir şekilde M.E.'yi darbetmediklerini belirterek, suçsuz olduklarını savundu. M.E.'nin yakınlarının avukatları M.E.'nin yere düştükten sonra darbetmeye devam ettiklerini belirterek, sanıkların yaralama kastını aştığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise Adli Tıp Kurumu raporunda M.E.'nin ölümüne neden olabilecek bir darbın söz konusu olmadığını, sadece basit tıbbi müdahale ile geçecek lezyonlara rastlandığının tespit edildiğini belirterek, M.E.'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti tutuklu sanıkların adli kontrol şartı ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

