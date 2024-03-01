Kayseri'de 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Kayseri'de 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Kayseri\'de 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

01.03.2024 13:41  Güncelleme: 13:41
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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