Kayseri\'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

3.Sayfa

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meradan dönmeyerek kaybolan hayvanlar, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Pirahmet Mahallesi'nde bir vatandaşın meraya giden 10 büyükbaş hayvanının dönmediği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından termal özellikli drone ile destek verilerek ekipler tarafından hayvanları arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde bulunan hayvanlar eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. - KAYSERİ