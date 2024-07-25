Kayseri'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Kayseri\'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meradan dönmeyerek kaybolan 10 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, termal özellikli drone ile destek alarak hayvanları arama çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde bulunan hayvanlar eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi.

25.07.2024 09:25
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meradan dönmeyerek kaybolan hayvanlar, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Pirahmet Mahallesi'nde bir vatandaşın meraya giden 10 büyükbaş hayvanının dönmediği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından termal özellikli drone ile destek verilerek ekipler tarafından hayvanları arama çalışmaları başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde bulunan hayvanlar eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika

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