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Kayseri'de kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de kaza: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri\'de kaza: 1\'i ağır 3 kişi yaralandı
06.01.2024 - 13:24,  Güncelleme: 13:25
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Askeri Hastane Caddesi'nde meydana gelen kazada 34 CZR 792 plakalı otomobil ile 38 ZC 073 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekiplerinin incelemelerinden sonra araçlar da bulundukları yerden çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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