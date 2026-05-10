Kayseri\'de Kaza: Anne ve Oğlu Yaralı

Kayseri-Malatya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, önünde giden araca çarparak takla attı. Anne ve oğlunun yaralandığı kazada annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Kayseri-Malatya kara yolu Kayseri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 38 AGZ 567 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen K.Y. yönetimindeki 54 AOJ 657 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 AGZ 567 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü M.K.'yı Kayseri Devlet Hastanesi'ne, kazada ağır yaralanan annesi D.K.'yi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ