Kayseri'de Kaza: Otomobil Tramvay Yoluna Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kaza: Otomobil Tramvay Yoluna Girdi

18.03.2026 02:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Melikgazi'de kontrolden çıkan otomobil, başka bir araca çarpıp tramvay direğine çarptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Tramvay yolundaki direğe çarpan otomobil kağıt gibi bükülürken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında A.A. yönetimindeki 01 ADH 991 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U.D. yönetimindeki 38 BH 807 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil tramvay girerek, direğe çarptı. Kazada otomobil kağıt gibi bükülürken, otomobilin motor kısmı tramvay yoluna uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.A.'yı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kayseri, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:54
00:20
00:01
23:25
22:45
21:11
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 03:52:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.