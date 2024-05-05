Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Kayseri\'de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kızını öldürmeye teşebbüs suçundan aranan Y.Y. (48) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının toplam 38 suç kaydı bulunmaktadır ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

05.05.2024 00:01
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Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve toplam 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kızını kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan

Y.Y. (48) yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret ', '6284 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de kızını öldürmeye teşebbüs eden ve 38 suç kaydı olan şahıs yakalandı - Son Dakika

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