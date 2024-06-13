Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanması devam ediyor

Kayseri'de bir kadın, kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Duruşmada, maktulün ailesi en ağır cezayı istedi. Sanık ise kendisine sürekli şiddet uygulandığını iddia etti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

13.06.2024 18:17
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Kayseri'de kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.N.U. müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan maktulün annesi, sanık M.N.U.'nun en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. M.N.U.'nun oğluna iftira attığını söyleyen anne F.U., "Hakim bey M.N.U.'nun ömür boyu hapiste çürümesini istiyorum. Çünkü benim oğluma iftira atıyor. Kendisini durmadan darp ettiğini söylüyor. Benim oğlum kesinlikle hiç bir zaman böyle bir şey yapmadı. M.N.U zaten ne evine nede çocuklarına bakardı. Uyurken oğlumu öldürdü benim oğlumdan ne istedi. Sizin adaletinize güveniyorum. En ağır cezayı vermenizi ve hapishaneden çıkmamasını istiyorum" dedi.

Babası O.U da sanığın en ağır cezanın alınmasını isteyerek, "Cinayeti madem tasarlamadı, planlamadı o zaman kameraları kapattı neden kapattı" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık M.N.U ise ifadesinde, "Ben neler çektim. Durmadan dayak yiyor, darp ediliyordum. Bunu defalarca Ahmet U.'nun ağabeyi F.U.'ya söyledim. Ağabey beni kurtarın bakın ben yoksa evden kaçacağım diye defalarca söyledim. Beni dinlemediler. Kaç sefer kaçacağımı Ahmet U.'ya söyledim oda bana kaçarsan o trenden seni aşağıya atarım diye tehditler etti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme sırasında, tutuklu sanık M.N.U'nun konuşmasından sonra maktulün annesi F.U, mahkeme düzenini bozduğu için dışarı çıkarıldı.

Tanık olarak ifade veren bedensel engelli komşusu M.E, olayın yaşandığı geceye dair detaylar aktardı. Komşu M.E., "Olayın olduğu gece Ahmet U. bir telefon konuşması yapmıştı. İstanbul'a gidecekti müzikle de ilgilendiği için İstanbul'da kadın müzik hocasıyla görüştü. M.N.U. abla da kıskandı. Zaten ağız dalaşı yapmışlardı. Ben ayda 2 veya 3 kere onlarda kalırdım kıskançlıktan ağız kavgaları oldu ama ben hiç darp olayına şahit olmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda M.N.U. bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Ahmet U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.U., bıçak ile eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalede Ahmet U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet U.'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şüpheli M.N.U. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de kocasını bıçaklayarak öldüren kadının yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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