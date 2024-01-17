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Kayseri'de Kopya Çeken 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Kopya Çeken 4 Şahıs Yakalandı

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kopya çekmek için düzenek kurarak haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda kopya çeken şüpheliler hakkında adli işlem başlattı. Organizatörleri de yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı ve kopya çekme düzeneklerini ele geçirdi. Gözaltındaki şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri\'de Kopya Çeken 4 Şahıs Yakalandı
17.01.2024 - 13:35,  Güncelleme: 13:35
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Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda; kopya çekmek için düzenek kurarak haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda 4 farklı tarihte kopya çekme düzeneği ile sınava giren 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kopya çekme düzeneklerini para karşılığı kursiyerlerin üzerine yerleştiren organizatörleri yakalamak için harekete geçti. Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; kopya çekme düzeneğinde kullanılan cep telefonları, kulaklıklar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Kopya Çeken 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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