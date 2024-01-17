Kayseri\'de Kopya Çeken 4 Şahıs Yakalandı

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda; kopya çekmek için düzenek kurarak haksız kazanç elde eden 4 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursiyerlerine yönelik e-sınavlarda 4 farklı tarihte kopya çekme düzeneği ile sınava giren 4 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kopya çekme düzeneklerini para karşılığı kursiyerlerin üzerine yerleştiren organizatörleri yakalamak için harekete geçti. Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda; kopya çekme düzeneğinde kullanılan cep telefonları, kulaklıklar ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ