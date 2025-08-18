Kayseri'de Kovalamaca: Plakasız Motosiklet Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
Kayseri'de Kovalamaca: Plakasız Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Kayseri\'de Kovalamaca: Plakasız Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
18.08.2025 20:33
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalanıp, 73 bin TL ceza ile gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Birçok kuralı ihlal eden sürücü, 73 bin TL para cezası uygulanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri motosiklet sürücüsü F.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan F.B., ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 15. Cadde üzerinde yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan F.B.'ye 'plakasız motosiklet kullanma', 'ters yönde seyretme', 'dur ihtarına uymama' ve 'ehliyetsiz motosiklet kullanma' suçlarından toplam 73 bin TL idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan F.B. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

