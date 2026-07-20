Talas'ta markete molotofkokteylli saldırı - Son Dakika
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Talas'ta markete molotofkokteylli saldırı

Talas\'ta markete molotofkokteylli saldırı
20.07.2026 05:31
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Kayseri Talas'ta bir markete kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. Kokteyl markete girmediği için yangın önlendi, kapıda küçük hasar oluştu. Polis ve itfaiye müdahale etti, failler yakalanmaya çalışılıyor.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından motolofkokteylli saldırı yapıldı. Başarısız olan saldırıda motolofkokteylinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Fatih Duman Sokak üzerinde bulunan bir markete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Molotofkokteyllinin marketin içerisinde girmemesi yangının önüne geçerken, marketin kapısında ufak çaplı bir hasara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de dükkanın kapısında çıkan ufak çaplı yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, olaya karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, İtfaiye, Kayseri, Polis, Talas, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talas'ta markete molotofkokteylli saldırı - Son Dakika

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