Kayseri\'de motosiklet ile mobilet çarpıştı, Melikgazi\'deki kazada 7 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet ile mobiletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hürriyet mahallesi Yunus Emre caddesi üzerinde 38 ARR 679 plakalı mobilet ile 38 AKC 585 plakalı motosiklet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.