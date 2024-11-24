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Kayseri'de motosiklet kazası

Kayseri\'de motosiklet kazası

Melikgazi'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

24.11.2024 13:03
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alpaslan mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde 38 AFF 520 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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