Kayseri'de Motosiklet Kovalamacası - Son Dakika
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Kayseri'de Motosiklet Kovalamacası

Kayseri\'de Motosiklet Kovalamacası
27.06.2026 00:36
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Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü tarlaya girip kaçtı, 338 bin TL ceza.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, tarlaya girince motosikletini bırakıp kaçtı. Polisten yaya olarak kaçan sürücüye 338 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, film sahnelerini aratmayan kovalamaca polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler tarafından yapılan uygulamada, plakasız bir motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü bir tarlaya girdi. Kaçamayacağını anlayan sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler tarafından tespit edilen motosikletin ruhsat sahibine ve tescil plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 338 bin 500 TL cezai işlem uygulanırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Öte yandan, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünü kovaladığı anlar polis kamerasına yansıdı. Kovalamaca adeta film sahnelerini aratmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Motosiklet Kovalamacası - Son Dakika

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