Kayseri'de Müstakil Ev Yangını

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Müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şıhlı mahallesinde Ş.G.'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, evin büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.