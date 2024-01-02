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Kayseri'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen maddeler arasında uyuşturucu madde, haksız kazançtan elde edilen para ve yasaklı köpekler de bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri\'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı
02.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:38
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 23,60 gram uyuşturucu madde, 600 TL haksız kazançtan elde edilen para, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan plastik ölçek ve 2 adet bulundurulması yasaklı köpek ele geçirildi. Olayla ilgili N.Y.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken A.S., K.M. ve M.B.'ye ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Ayrıca N.Y.'nin ikametinin bahçesinde bulunan 2 adet yasak ırklı köpekler de belediye ekiplerince muhafaza altınaalındı.

Soruşturanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 4 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika


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