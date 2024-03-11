Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 87 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 87 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri\'de Narkotik Operasyonunda 87 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 65 kişi hakkında işlem yapıldı ve 16 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

11.03.2024 09:58  Güncelleme: 10:11
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 87 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 65 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 03-10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplamda 87,11 gram narkotik madde ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 25 olay kapsamında 65 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, bu şahıslardan 16'sı adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde

devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 87 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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