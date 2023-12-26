Kayseri\'de okul çevresinde şüpheli şahıslara yönelik denetim yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehirdeki uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce okul çevrelerinde şüpheli şahıslara yönelik şok uygulama yapıldı. 4 okul çevresinde yapılan uygulamada 33 şahıs ve 4 araç kontrol edildi.

Kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi. - KAYSERİ