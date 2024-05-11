Kayseri'de Okul Hizmetlisi Müdür Yardımcısına Saldırdı - Son Dakika
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Kayseri'de Okul Hizmetlisi Müdür Yardımcısına Saldırdı

Kayseri\'de Okul Hizmetlisi Müdür Yardımcısına Saldırdı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir okul hizmetlisi, eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı. Olayda sinir krizi geçiren hizmetli, müdür yardımcısına saldırmanın yanı sıra okuldaki malzemelere de zarar verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından müdür yardımcısı şikayetçi oldu.

11.05.2024 11:41
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Kayseri'nin Talas ilçesinde okulda hizmetli olan bir kadın, iddiaya göre eşinin okula gelmesi konusunda kendisini uyaran müdür yardımcısına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre okulun hizmetlisi G.P., okula gelen eşi konusunda uyarılması üzerine müdür yardımcısı ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönerken sinir krizi geçiren G.P., hem müdür yardımcısına saldırdı hem de okulda bulunan malzemelere zarar verdi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Şiddete maruz kalan müdür yardımcısı hizmetliden şikayetçi olurken, G.P.'nin saldırdığı anlar ise okul içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Okul Hizmetlisi Müdür Yardımcısına Saldırdı - Son Dakika

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