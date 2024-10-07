Kayseri\'de Otel Yangını

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ