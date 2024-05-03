Kayseri'de otomobil belediye otobüsüne çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil belediye otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Kayseri\'de otomobil belediye otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

03.05.2024 19:21  Güncelleme: 19:38
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde, İ.Y. idaresindeki 38 HY 693 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu F.B. idaresindeki kavşakta bulunan 38 LV 078 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Otobüse çarpan otomobilde bulunan sürücü İ.Y. ile birlikte Ş.Y., H.Y. ve M.A. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de otomobil belediye otobüsüne çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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