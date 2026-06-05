Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Kayseri\'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
05.06.2026 06:21
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Kocasinan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışarak kaldırıma savrulduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 48 ALU 863 plakalı otomobil ile 38 ALR 986 plakalı otomobil çarpışarak kaldırıma savruldu. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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