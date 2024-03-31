Kayseri\'de Otomobil Hırsızları Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personeli Seçim Güvenliği İçin Sahada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 57 bin personel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenliği için sahada çalışıyor. Zorunlu haller dışında izinleri kaldırılan polis ekipleri, okulların her katında ve bahçe alanlarında görev alırken, ana arterler, tarihi ve turistlik yerler ile meydanlarda denetimlerini sıklaştırıyor. Görevlerini seçim sonuçları açıklanana kadar sürdürecek olan polis ekipleri, sorunsuz ve güvenli bir seçim ortamı sağlamak için mesai mefhumu gözetmiyor.