Kayseri'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Kayseri\'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'de bir kişinin otomobilini çaldığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.07.2024 11:14
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Kayseri'de bir kişinin otomobilini çaldığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir kişinin aracını çaldığı tespit edilen İ.K. (27), M.E. (26) ve Ş.Y.'yi (27) düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerden İ.K.'nin (27) 5 suçtan kaydı, M.E.'nin (26) 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 adet kaydı, Ş.Y.'nin ise 8'i 'oto hırsızlık' olmak üzere 12 suçtan kaydı ve 8 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

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