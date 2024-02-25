Kayseri'de otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü

Kayseri\'de otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

25.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:02
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22 Şubat'ta Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, C.G. idaresinde 06 DVY 183 plakalı BMW marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Feci kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan İ.H. tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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