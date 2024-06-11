Kayseri'de Otomobil Uçurumdan Düşmekten Son Anda Kurtuldu

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Kayseri'nin Talas ilçesinde uçurumdan düşmek üzere olan otomobil kayaya takılarak, askıda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi'nde boş bir arazide meydana gelen olayda; O.G. idaresindeki 38 ADY 005 plakalı otomobil geri geri geldiği sırada uçurumdan aşağı kaymaya başladı. Uçurumda bulunan kayaya takılan otomobil, son anda uçurumdan düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçurumda askıda kalan otomobil çekici yardımıyla düz bir alana çekilerek kaldırıldı. - KAYSERİ