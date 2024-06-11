Kayseri'de Otomobil Uçurumdan Düşmekten Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobil Uçurumdan Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir otomobil, uçurumdan düşmek üzereyken kayaya takılarak askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, otomobili kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla düz bir alana çekilerek kurtarıldı.

11.06.2024 23:34
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Kayseri'nin Talas ilçesinde uçurumdan düşmek üzere olan otomobil kayaya takılarak, askıda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi'nde boş bir arazide meydana gelen olayda; O.G. idaresindeki 38 ADY 005 plakalı otomobil geri geri geldiği sırada uçurumdan aşağı kaymaya başladı. Uçurumda bulunan kayaya takılan otomobil, son anda uçurumdan düşmekten kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayda yaralanan olmazken, uçurumda askıda kalan otomobil çekici yardımıyla düz bir alana çekilerek kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Otomobil Uçurumdan Düşmekten Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Otomobil Uçurumdan Düşmekten Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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