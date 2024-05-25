Kayseri\'de Otomobile Bağlanan Köpeği Sürükleyen Şahıs Yakalandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı.

Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. - KAYSERİ