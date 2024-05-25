Kayseri'de Otomobile Bağlanan Köpeği Sürükleyen Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobile Bağlanan Köpeği Sürükleyen Şahıs Yakalandı

Kayseri\'de Otomobile Bağlanan Köpeği Sürükleyen Şahıs Yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobile iple bağlanmış köpeği sürükleyen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı gözaltına alırken köpek ise koruma altına alındı.

25.05.2024 22:51
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde bir otomobile bağlanmış köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, araç sürücüsü M.N.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.N. hakkında adli işlem yapılırken, köpek ise koruma altına alındı.

Otomobile bağlanan köpeğin sürüklenmesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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