Kayseri\'de Özel Harekat Destekli Şok Uygulama: 8 Kişiye İşlem Yapıldı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel harekat polisi destekli şok uygulama yapıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 8 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince 28 ekip, 2 Özel Harekat unsuru ve 99 personelle şok uygulama yapıldı. 121 kişinin sorgulandığı uygulamada 528 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan, 6 kişiye ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Uygulama çerçevesince ayrıca 7 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 kişi, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 230 TL adli para cezası suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 6 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ