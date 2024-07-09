Kayseri'de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, park halindeki aracın içerisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, araç ise olay yerinden kaldırıldı.

09.07.2024 23:08
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, park halindeki aracın içerisinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari aracın içerisinde hareketsiz şekilde yatan C.S.'yi (22) gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede C.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından C.S.'nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.S.'nin bulunduğu park halindeki hafif ticari araç ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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