Kayseri'de rezidansta 1 kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de rezidansta 1 kişi ölü bulundu

Kayseri\'de rezidansta 1 kişi ölü bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir rezidansta kalan 58 yaşındaki S.D., odasında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen S.D.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir rezidansta kalan 58 yaşındaki şahıs, odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında kalan S.D. (58), odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından S.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Melikgazi, 3. Sayfa, Kayseri, Olaylar, Otopsi, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de rezidansta 1 kişi ölü bulundu - Son Dakika

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