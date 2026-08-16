Kayseri\'de rezidansta 1 kişi ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir rezidansta kalan 58 yaşındaki şahıs, odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı rezidansın 4. katında kalan S.D. (58), odasında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından S.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.