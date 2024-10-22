Kayseri'de Şahıs Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de Şahıs Kaçarken Yakalandı

Kayseri\'de Şahıs Kaçarken Yakalandı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi, vatandaşın çelmesiyle yakalandı.

22.10.2024 16:29
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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve aracıyla 2 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan şahsı, bir vatandaşın taktığı çelme yakalattı. Yapılan incelemede şahsın 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, olay anı kameraya yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kaleönü Caddesi üzerinde yaya olarak denetim yaptı. Bu sırada durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araç, 'dur' ihtarına uymayarak yaya kaldırımına çıkarak iki araca çarptı. Kazanın ardından aracını bırakarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gören bir kişi, şahsa çelme taktı. Şahıs yere düşerken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İsminin E.P. (24) olduğu tespit edilen şüphelinin yapılan kontrollerinde 'yağma' suçundan 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın yapılan test sonucunda narkotik madde kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan E.P.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 28 bin 150 TL idari para cezası yazıldı ve şahıs emniyete götürüldü.

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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