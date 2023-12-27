Kayseri\'de seyir halindeki araç alev aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde seyreden G.P. yönetimindeki 38 AET 482 plakalı hafif ticari otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ