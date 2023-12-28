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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ceza yağdı - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ceza yağdı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan davada, sanıklara ceza verildi. Mahkeme heyeti, bazı sanıklara 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'adam öldürme' suçlarından hapis cezası verdi.

Kayseri\'de silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ceza yağdı
28.12.2023 - 14:58,  Güncelleme: 15:08
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'nde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin davada sanıklara ceza yağdı.

Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi'nde 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan silahlı kavga olayının duruşmasına devam edildi. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.T. ve taraf vekilleri katıldı. Tutuksuz müşteki sanıklar A.K, F.K, M.E.G, Ö.T, R.K, Y.K. ve A.K. ise duruşmaya katılmadı. Tutuklu sanık Y.T. duruşmada verdiği ifadede, "Bilerek, isteyerek ateş etmedim. Aydınlatma direği yoktu, gündüz gibi değildi. Kasıtlı olarak öldürme gibi bir niyetim yoktu. Karşı taraf ateş edince kendimi savunmak için ateş ettim" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından sanıklar A.K., R.K. ve Y.K.'ye 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 5'er kez 7 yıl 6 ay ve 'adam öldürme' suçundan 15 yıl, M.E.G., Ö.T., Y.K. ve Y.T.'ye 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez 5 yıl 7 ay 15 gün ve 'adam öldürme' suçundan 15 yıl, A.K.'ye 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez 5 yıl 7 ay 15 gün, 'yardım etme' suçundan 5 yıl 11 ay 7 gün ve 'adam öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de 21 Ağustos 2022 tarihinde sünnet düğününde yaşanan tartışma sonrası iki grup arasında Buğdaylı Mahallesi'nde tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavga yaşanmış ve silahla vurulan A.F. hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişinin ölümüne ceza yağdı - Son Dakika


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