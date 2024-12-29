Kayseri\'de Silahlı Saldırı: Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında husumet bulunan kişiyi silahla vurarak yaralayan şahıs yakalandı.

İddiaya göre, geçtiğimiz günlerde Sahabiye Mahallesi Buyurkan Sokak'ta aracıyla seyir eden U.G., alacak-verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu C.B.'yi gördü. Aracından inen U.G., silahla C.B.'ye ateş açtı. C.B. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan saldırgan ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - KAYSERİ