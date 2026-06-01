Kayseri'de Sulama Kanalına Düşen Kadın Kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt mahallesi Dr. Sami İpek caddesi üzerinde Nisa İ.K.'nin (24) sürücüsü olduğu 16 JF 010 plakalı otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler; sürücü Nisa İ.K.'yi otomobilden alarak merdiven yardımıyla sulama kanalından çıkarttı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ