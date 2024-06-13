Süt dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebekten kahreden haber

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Olay, saat pazar günü saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.
Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lemis B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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