Süt dolu kovaya düşen 1 buçuk yaşındaki bebekten kahreden haber

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde süt dolu kovaya düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

PEYNİR YAPMAK İÇİN KONULAN SÜT KOVASINA DÜŞTÜ

Olay, saat pazar günü saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.

TALİHSİZ BEBEĞİN BİLİNCİ KAPANDI

Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI HABER 4 GÜN SONRA GELDİ

Lemis B., tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.