Kayseri\'de Takla Atan Araçta 11 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı mahallesi Kayseri - Malatya karayolu üzerinde 22 KB 007 plakalı otomobili, sürücüsü E.G.'nin (55) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan kontrollerde otomobilde bulunan J.G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar E.G., D.G. (51) ve A.G. (15) ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.