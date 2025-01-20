Kayseri\'de Terör Operasyonu: 14 Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; terör örgütlerine üye 14 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 13-19 Ocak tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; sol terör örgütlerine üye 1, dini istismar eden terör örgütlerine üye 7 ve FETÖ terör örgütüne üye 6 olmak üzere toplamda 14 şahıs yakalandı.

Ekipler yakalanan 14 şahıs hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ