Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda; terör örgütlerine üye 14 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 13-19 Ocak tarihleri arasında çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; sol terör örgütlerine üye 1, dini istismar eden terör örgütlerine üye 7 ve FETÖ terör örgütüne üye 6 olmak üzere toplamda 14 şahıs yakalandı.
Ekipler yakalanan 14 şahıs hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de Terör Operasyonu: 14 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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