Kayseri\'de trafik kazasında Tesla otomobil alev aldı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yola savrulan Tesla marka otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsü İ.A.'nın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 TS 667 plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ