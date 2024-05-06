Kayseri'de tırın 5 aracı biçmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de tırın 5 aracı biçmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Kayseri\'de tırın 5 aracı biçmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, duramayan bir tırın 5 araca çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazada, tır önce bir işçi servisine, ardından bir minibüse ve park halindeki bir otomobile çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.05.2024 09:05
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duramayan tırın 5 aracı biçmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Malatya istikametine seyir halinde olan 06 CPV 267 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak önce trafik ışıklarında bekleyen 38 P 2062 plakalı işçi servisi ve 34 VS 6816 plakalı minibüse ardından da bir marketin önünde park halinde bulunan 38 KM 933 plakalı otomobil, 38 R 0451 plakalı işçi servisi ve PTT'ye ait 06 CEP 154 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 9 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 3 yaralı ayakta tedavi edilirken, 6 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de tırın 5 aracı biçmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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