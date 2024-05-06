Kayseri\'de tırın 5 aracı biçmesi sonucu 9 kişi yaralandı

3.Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde duramayan tırın 5 aracı biçmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Malatya istikametine seyir halinde olan 06 CPV 267 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıkarak önce trafik ışıklarında bekleyen 38 P 2062 plakalı işçi servisi ve 34 VS 6816 plakalı minibüse ardından da bir marketin önünde park halinde bulunan 38 KM 933 plakalı otomobil, 38 R 0451 plakalı işçi servisi ve PTT'ye ait 06 CEP 154 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken, 9 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede 3 yaralı ayakta tedavi edilirken, 6 yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ