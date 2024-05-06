Kayseri polisi tarafından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda Ö.N. (37) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1,32 uyuşturucu madde, uyuşturucu madde karşılığı elde edilen 7 paket sigara, 300 TL para, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kayseri'de torbacılara operasyon: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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