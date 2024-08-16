Kayseri\'de trafik denetimlerinde 957 araca ceza uygulandı

3.Sayfa

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan denetimlerde 957 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekiplerce son 6 günde yapılan çalışmalar neticesinde; 957 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Öte yandan drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir araç da kameralara yansırken, çalışma başlatan polis ekipleri araç sürücüsünü hakkında işlem uyguladı. - KAYSERİ