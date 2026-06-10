Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kayseri\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
10.06.2026 11:00
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Kayseri Kocasinan'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 AB 008 plakalı özel halk otobüsü ile Mercedes-Benz marka lüks otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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