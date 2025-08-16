Kayseri\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil refüje çıkarken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Ş.E. yönetimindeki 29 AU 142 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 50 metre savrulurken, otomobilde refüje çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.Ç.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil ve motosiklet çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ