Kayseri\'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas karayolu Gömeç mevkiinde iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobillerde yaralanan 7 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobiller ise çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ