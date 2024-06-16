Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana olayda 46 AFF 383 plakalı otomobil ile 35 CER 97 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ