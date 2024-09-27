Kayseri\'de Tramvayda Uyuşturucu Yakalandı

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Kayseri'de tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; tramvay içerisinde durumundan şüphelenilen A.Y. (37) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ